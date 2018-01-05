«Россия 1» стала лидером по популярности в новогоднюю ночь

Исследовательская компания Mediascope обнародовала итоги мониторинга телесмотрения российских каналов в новогоднюю ночь. Судя по результатам исследования, на первом месте по популярности оказалась «Россия 1», второе место занял «Первый канал», а замыкал тройку лидеров ТНТ, по которому демонстрировались выпуски шоу Comedy Club.

Аудитория «России 1» за эфирные сутки с раннего утра 31 декабря до 04:59 1 января составила более 3,2 млн человек в возрасте от 4 лет и старше, сообщает РБК со ссылкой на анализ данных Mediascope от медиааудитора ECI Media Management.

«Первый канал» отстал несущественно: его смотрели чуть более 3 млн человек, и среднесуточная доля аудитории достигла 17,35% (для сравнения: у «России-1» она составляла 18,38%). Телеизмерение проводилось в крупных городах – с населением от 100 тысяч человек.