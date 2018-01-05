ЦИК отказался регистрировать жену муфтия Дагестана на выборы президента РФ

На состоявшемся сегодня заседании Центризбиркома РФ было принято решение отказать главреду журнала «Ислам», советнику муфтия Дагестана и его супруге Айне Гамзатовой в регистрации в качестве участницы президентской гонки, передает ТАСС. Причиной отказа стал «ряд нарушений, допущенных при выдвижении».

«Есть целый ряд нарушений избирательного законодательства, которые не дают нам возможность зарегистрировать группу, созданную в поддержку самовыдвижения уважаемой Айны Заирбековны Гамзатовой», – пояснил представитель ЦИК РФ Евгений Шевченко.

В качестве примера член Центризбиркома привел нарушение процедуры уведомления о выдвижении: соответствующее письмо было отправлено в ЦИК 25 декабря, а само мероприятие состоялось уже 29 декабря, хотя закон о выборах требует, чтобы между этими двумя событиями прошло минимум пять дней.

Кроме того, Гамзатова не подала в Центризбирком справки о крупных расходах на себя саму, супруга и несовершеннолетних детей, а в ходатайстве о регистрации выдвигающей ее группы избирателей отсутствовали данные о местах работы 327 человек.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова добавила, что первоначально при приеме документов от Гамзатовой сотрудники комисии не заметили этих недочетов и в целом «со всей благожелательностью отнеслись к этму достойному кандидату», однако последующая тщательная проверка бумаг выявила нарушения, не позволяющие зарегистрировать советника муфтия Дагестана как участницу президентской кампании.

«Ряд сотрудников аппарата будет наказан из-за того, что пропустили те или иные обстоятельства», – пообещала Памфилова, подчеркнув, что ЦИК по праву располагает пятидневным сроком для изучения документов о регистрации кандидатов и теперь будет в полной мере этим правом пользоваться.

«Быстро – не всегда хорошо. Лучше мы в рамках закона, как положено, пять дней, еще раз перепроверим, чтобы не вводить наших уважаемых соискателей в заблуждение и самим не возвращаться к этому вопросу», – пояснила глава Центризбиркома.

Напомним, сегодня в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвиженца Владимира Путина, действующего президента РФ. В частности, пункты сбора открылись в Хабаровске и Москве. По закону «О выборах» кандидат, представляющий инициативную группу избирателей (а не политическую партию), должен собрать по меньшей мере 300 тысяч подписей, причем по 7,5 тысячи на каждый субъект федерации.