Екатерина Гордон решила сменить фамилию до выборов

Предполагаемый кандидат в президенты РФ – журналистка, певица и правозащитница Екатерина Гордон – заявила о намерении сменить фамилию перед выборами. Об этом она сама сообщила в Facebook.

Госпожа Гордон намерена вновь стать Прокофьевой, которую носила при рождении. Потом она стала Пилипчук – по отчиму, а после замужества за телеведущим Александром Гордоном взяла фамилию супруга.

«Однажды я от вашего имени добьюсь возможности работать во власти … в знак уважения к большинству людей моей Родины я возьму фамилию своей семьи Прокофьева», – написала журналистка, добавив, что сбор подписей в ее пользу «ведется активно», хотя средств на кампанию довольно мало.

Впрочем, смена фамилии не избавит Екатерину Гордон от указания ее нынешней фамилии в избирательных бюллетенях: по закону о выборах, если кандидат меняет имя, отчество или фамилию в течение года до дня официальной публикации решения о назначении выборов, его прежние ФИО все равно указываются в бюллетене наряду с измененными.

Гордон выдвинули на выборы члены Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, а 27 декабря она подала в ЦИК документы, после чего была зарегистрирована как участница президентской гонки и получила разрешение открыть «избирательный» счет в Сбербанке для проведения всех финансовых операций, связанных с проведением предвыборной кампании.

Для регистрации кандидатом Екатерине необходимо собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку, после чего ее могут включить в избирательные бюллетени.