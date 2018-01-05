МОК запретил изображение хоккеиста на форме российских игроков

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал убрать эмблему с изображением хоккеиста со спортивной формы, в которой российские игроки будут выступать на Олимпиаде-2018 в южнокорейском городе Пхенчхане.

По словам осведомленного о процедуре согласования требований к форме источника, вместо эмблемы будет нанесена надпись Olympic Athlete from Russia (OAR) – формулировка статуса участников Олимпийских игр из России.

В настоящее время Федерация хоккея РФ ждет утверждения формы фирмой-изготовителем. Для российских хоккеистов подготовлено два комплекта экипировки —красная и белая.

Напомним, ранее МОК выдвинул 13 требований к форме представителей РФ на Играх-2018, включая запрет на использование слова «Россия» и российского триколора, а также двух и более входящих в его состав цветов, сочетание которых на экипировке может вызвать у зрителей ассоциации с государственным флагом РФ.

Тем не менее российские спортсмены получили разрешение пройти под флагом России на церемонии закрытия Олимпиады. До этого они будут выступать под нейтральным флагом – олимпийского движения, а в честь их побед прозвучит гимн Игр.