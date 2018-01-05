Тбилисский горсуд приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы

В тбилисском горсуде сегодня был заочно вынесен приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к трем годам лишения свободы, передает ТАСС.

Рассматривалось дело об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани, за которое были осуждены офицеры МВД страны – Геронтий Алания, Михаил Бибилуридзе, Автандил Апциаури и Александр Грачев. Преступление было совершено в 2006 году, а два года спустя Саакашвили своим указом помиловал его виновников «в обход комиссии по помилованию», тем самым «создав правовую основу для их условно-досрочного освобождения».

Обвинение в этом было предъявлено Саакашвили в 2014 году Главной прокуратурой Грузии. Ее следователи пришли к выводу, что экс-президент вместе с бывшим главой МВД Вано Мерабишвили составили «взаимосогласованный преступный план», по которому «ряд должностных лиц совершили сокрытие преступления, фальсификацию следствия, покрытие участвовавших в преступлении высокопоставленных лиц и содействие уклонению от ответственности».

На момент предъявления обвинения Саакашвили уже не было в стране – в 2013 году за несколько дней до истечения президентских полномочий он выехал в США, откуда потом перебрался на Украину.

Кроме того, в 2014 году грузинская прокуратура обвинила экс-главу государства в организации расправы над участниками протестного митинга, противоправного вторжения в здание телеканала «Имеди», незаконном завладении имуществом покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвил, организации нападения на депутата Валерия Гелашвили, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств в 2009-2012 годах.