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05 января 2018, 07:05
Мемория

Мемория. Василий Соломин

Василий Соломин
Василий Соломин
Киселёвская федерация бокса

5 января 1953 года родился Василий Соломин, первый советский чемпион мира по боксу в легком весе.

 

Личное дело

Василий Анатольевич Соломин (1953—1997) родился в Перми, в небогатой семье. В 16 лет пришел в секцию бокса при ПТУ.

«Родители поначалу не знали, что я записался в секцию бокса. Узнали, когда я приехал с каких-то районных соревнований, и мать, отстирывая майку в крови, спросила со смехом: "Что, сын, на мясобойне был?"» — говорил Соломин.

Семья жила в бараке. Его первый тренер Юрий Подшивалов вспоминал свой визит к подопечному: «Увидел убогую комнатку 16 квадратных метров, в которой проживали мать, отец-алкоголик и Василий с младшим братом Владимиром. Объяснил родителям, что у их сына прирожденный боксерский талант и попросил помогать ему в меру возможностей».

Через полгода занятий в секции Соломин выиграл первенство РСФСР среди юношей, получив звание мастера спорта. Из четырех проведенных боев он все выиграл нокаутом. «Затем, — рассказывал его первый тренер, — с таким же явным преимуществом во всех поединках победил на первенстве Союза в Севастополе. Знакомые тренеры спрашивали с плохо скрываемой завистью: "Где ты нашел такого красавца?". Я отмахивался: "Пермь богата на таланты!».

В 1972 году 19-летний Соломин выиграл первенство Европы среди юниоров в легчайшем весе и попал на Олимпийские игры в Мюнхен. Там он выбыл в четвертьфинале, проиграв с минимальным счетом (2:3) американцу Рикардо Каррерасу — бронзовому призеру Панамериканских игр — в категории до 54 килограммов.

В 1974 году выиграл чемпионат СССР и вошел в состав советской сборной на чемпионат мира в Гаване.

Незадолго до соревнований Соломин подрался в ресторане Перми с представителями местного криминала, после этого провел ночь в отделении милиции.

Его тренер Подшивалов рассказывал: «Утром мне оттуда позвонили: "Саныч, приходи — твой бандит у нас". Для меня этот звонок, как ушат холодной воды, ведь Василий был уже утвержден тренерским советом на участие в чемпионате мира. В общем, пришлось мне приложить немало усилий, чтобы вызволить его из милиции».

Соломин выиграл чемпионат мира в Гаване и получил Кубок Радьяра Рассела как самый техничный боксер соревнований. Выступал в легком взрослом весе — до 60 килограммов. В среднем весе (до 75 килограммов) победил еще один советский боксер, узбек Руфат Рискиев.

Соломин в полуфинале нокаутировал кубинца Луиса Эчайде, в финале — своего давнего соперника румына Симьона Куцова.

С 1975 года тренировался у известного советского боксера Виктора Агеева. В 1980-х Агеев был одним из инициаторов развития в стране профессионального бокса, позднее он возглавил Федерацию профессионального бокса России.

В 1976 году, после победы на чемпионате страны, Соломин участвовал в Олимпийских играх в Монреале, завоевал там бронзовую медаль, проиграв полуфинале Симьону Куцову со счетом 5:0.

После этого он еще дважды выигрывал чемпионаты СССР (1977 и 1978), в 1979 году в Москве завоевал серебро соревнований. В международных первенствах Соломин больше не участвовал.

Закончив карьеру на ринге, стал тренером, пробовал организовать боксерский клуб в Москве, куда переехал с семьей, работал с начинающими боксерами. Но тренерская работа не складывалась, и Соломин устроился работать в ЖЭК.

В 1984 году был осужден на 10 лет за участие в ограблении квартиры. В 1991 году был реабилитирован и освобожден из колонии.

После этого работал судьей в Федерации профессионального бокса России.

28 декабря 1997 года Василий Соломин умер в Перми от пневмонии, не дожив нескольких дней до своего 45-летия.

 

 
Василий Соломин
dc-solomina.perm.ru

Чем знаменит

Талантливый боксер, первый советский чемпион мира в легком весе (1974). Четырехкратный чемпион СССР (1974, 1976—1978). Бронзовый призер Олимпийских игр в Монреале (1976).

После победы на чемпионате мира в Гаване в 1974 году был удостоен Кубка Радьяра Рассела как самый техничный боксер соревнований, на родине получил звание заслуженного мастера спорта СССР.

В последние годы работал судьей в Федерации профессионального бокса России (сам всегда выступал как боксер-любитель).

 

О чем надо знать

В 1983 году Соломина задержали в Москве, обвинив в разбойном нападении — якобы спортсмен участвовал в ограблении квартиры. Само преступление произошло за два года до предъявления обвинений. Потерпевший путался в показаниях, прямые участники преступления Сверчков и Вятчин заявили на процессе, что оговорили Соломина. Сверчков заявлял: «Я оговорил его под физическим воздействием: каждый раз перед допросом мне в камере выбивали зубы, следователь Шляхов спрашивал, не передумал ли я».

Вятчин гворил: «Ко мне перед судебным заседанием заходил судья Анашкин, уговаривал дать нужные показания. Не было в этом преступлении Соломина. Я виноват, во всем».

Тем не менее, боксера осудили на 10 лет колонии с конфискацией имущества.

Через несколько лет кампанию в защиту спортсмена развернула журналистка Валентина Верстова — теща друга Соломина, боксера Игоря Высоцкого. Она написала сценарий документального фильма «Глухая защита», посвященного делу Соломина.

В 1988 году Генпрокуратура СССР направила дело на новое расследование. В 1991 году Соломин был реабилитирован и освобожден.

 

Прямая речь

О бое с Рикардо Каррерасом на Играх 1972 года («Советский спорт»): «Ночью перед этим боем я практически не спал. Из-за теракта в олимпийской деревне соревнования были приостановлены. Но нашему старшему тренеру Анатолию Григорьевичу Степанову кто-то сказал, что Олимпиада вообще закрывается. Он приказал паковать чемоданы, и пригласил всех вечером на прощальный ужин в ресторан. Ешьте-пейте, говорит, что угодно, ни в чем себе не отказывайте. Ну, я и последовал совету — наелся до отвала. Тогда, кстати, впервые в жизни попробовал ананасы. Понравились они мне настолько, что съел несколько штук. А после ужина вдруг новая информация: Олимпийские игры продолжаются, и мне завтра выходить на ринг. Встал на весы и ужаснулся — почти 60 килограммов, а я боксировал в категории до 54 кг. Что делать, ведь уже в 8 часов утра официальное взвешивание? Полночи просидел в бане, сгонял вес. Один из наших штангистов дал мне слабительную таблетку, после которой раз шесть в туалет бегал… Лишние килограммы удалось убрать, но состояние, понятно, было не самым лучшим: вялость во всем теле ощущал на протяжении всего боя. Но все равно считаю, что я не проиграл. Судьи отняли у меня в том бою заслуженную победу, а вместе с ней и [бронзовую] олимпийскую медаль».

О том, как спортсмен попал в милицию незадолго до чемпионата на Кубе (тренер Юрий Подшивалов, там же): «Добрался даже до комиссара города. Он дал распоряжение освободить Василия, но при этом не очень удачно пошутил: если не станет чемпионом мира, мы его посадим. Я отвечаю: а куда ж он денется, конечно, станет. А про себя подумал: дай-то Бог в призеры попасть, ведь среди соперников такие мастера собрались — будь здоров! Румын Куцов, кубинец Эчайде… Мне даже в самом счастливом сне не могло присниться, что Васек их обоих нокаутирует».

Юрий Подшивалов о смерти Соломина (там же): «В конце декабря 1997 года я пригласил Василия в Пермь — хотелось как следует отметить его 45-летие (добрые отношения у нас, слава Богу, сохранились). Помню, как он появился в зале бокса — сел и говорит: "Отец, я очень плохо себя чувствую, грудь болит, что-то там у меня хрипит. Не пойму, простыл что ли?" Я предложил ему пойти к врачам, но он отказался: налей, говорит, коньяку, может быть, пройдет. А тут как раз нас пригласили на открытое первенство Кунгура по боксу. Это в 80 километрах от Перми. Поехали. Через день он снова жалуется: "Саныч, мне совсем тяжко!" Я смотрю: на нем лица нет. Быстро даю ему свою машину, говорю: гони в Пермь, и сразу к врачам. Он уехал. На следующий день звоню, его теща говорит, что Вася очень тяжело заболел и лежит в больнице. Мне машину к тому времени пригнали в Кунгур, и в понедельник, 28-го, я уже был в Перми. Двадцать девятого декабря поехал забирать жену и внучку с дачи, как вдруг дорогу мне преградил "Мерседес". Оттуда выходит знакомый парень: "Саныч, Солома вчера умер!" …Я вышел из машины и грохнулся в снег. Несколько минут не мог в себя прийти, а потом помчался в морг. И, представляете, не нахожу там фамилии Соломина среди усопших. Как грохнул кулаком в дверь: дескать, что вы мне мозги пудрите! Но когда меня завели в холодильник, все стало ясно: Вася там как живой лежал. У него оказалась пневмония в тяжелейшей форме. Умер в больнице буквально в течение 30 минут».

 

5 фактов о Василии Соломине

  • В 1975 году Соломин ушел от Юрия Подшивалова к другому тренеру — Виктору Агееву. Подшивалов говорил, что причиной стала личная жизнь боксера: Соломин, получив в Перми квартиру, решил жениться, а тренер советовал сыграть свадьбу уже после Игр. «Света молодая и красивая, ты парень горячий, будешь на соревнованиях и сборах переживать за нее. Не до бокса будет. Отложи свадьбу на полгода, а после Олимпиады — женись на здоровье», — говорил Подшивалов. После решения боксера уйти к Агееву, первый тренер напутствовал его: «Запомни, Васек, как бы ты ни выступил на Олимпиаде, 76-й год станет твоей лебединой песней. Знаешь, почему? Потому что коней на переправе не меняют». Соломин действительно завоевал лишь бронзу Олимпиады, и так получилось, что больше не участвовал в международных соревнованиях — несмотря на победы на чемпионатах СССР, его не пускали на мировые первенства.
  • На сборах перед чемпионатом Европы 1977 года Соломин устроил драку с тренерами сборной. Как рассказывал врач сборной Виктор Ульянов, нетрезвый боксер напал на старшего тренера Алексея Киселева, ударив его по печени, после чего погнался за вторым тренером — Борисом Гранаткиным. Тот, по словам врача, «спрятался за Киселевым, но буяну потом отомстил — написал на него какую-то бумагу». «А на Киселева, чтобы не уничтожать совсем уж Василия, подействовал дипломат Виктор Агеев — сказал, что тренера огласка о полученных побоях вряд ли украшает… Кончилось дело тем, что на чемпионат Европы в легком весе никто не поехал… Но и прощенного старшим тренером Соломина после жалоб Гранаткина никуда не пустили», — сообщил медик сборной.
  • За свою спортивную карьеру Соломин одержал 186 побед в 194 боях.
  • Из-за полученной на ринге травмы к началу 1980-х боксер почти лишился слуха: воспринимал громкую речь на расстоянии не больше метра.
  • Похоронен на своей родине в Перми.

 

Материалы о Василии Соломине:

Биография в Википедии

Статья о боксере в «Советском спорте»

Заметка на сайте «Реальная Пермь»

Репортаж «Василий Соломин. Легенды пермского спорта»

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