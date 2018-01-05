СБУ задержала бывшего главу крымского Минздрава

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, изъяв при «санкционинрованном обыске» по месту его временного проживания паспорт гражданина РФ, служебное удостоверение с подписбю главы Крыма Сергея Аксенова, говорится в сообщении на сайте спецслужбы.

Кроме того, СБУ сообщила об изъятии у Михальчевского документов, в которых содержится подтверждение его «сотрудничества с оккупационными властями». Экс-министр жил в многоэтажном доме на окраине Киева и, как утверждают местные СМИ, скрывался от сотрудников правоохранительных органов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям – о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК Украины) и о государственной измене (ст. 111).

На сайте СБУ выложены изъятые у Михальчевского документы. На служебном удостоверении, датированном мартом 2014 года, действительно стоит подпись Аксенова.

Напомним, Михальчевский возглавлял крымский Минздрав в марте-июне 2014 года, после чего глава Крыма предложил ему добровольно уйти в отставку в связи с большим количеством нарушений в сфере национального здравоохранения – в частности, с резким ростом лекарства и скандалов из-за распродаж гуманитарной помощи, поступившей из РФ.

Украинский телеканал «Прямой» со ссылкой на свои осведомленные источники утверждал, что Михальчевский придумал схему отъема украинских паспортов у крымчан, обещая потерпевшим взамен бесплатные медицинские полисы.