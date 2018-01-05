05 января 2018, 10:36
Полицейский насмерть сбил пешехода-нарушителя на МКАД
На 41-м километре Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) накануне вечером был насмерть сбит 20-летний мужчина, перебегавший проезжую часть. При наезде он получил травмы, от которых скончался на месте, передает ТАСС.
По данным источника «Московского комсомольца» в правоохранительных органах, погибший – гражданин Таджикистана, а за рулем сбившего его автомобиля Mazda сидел 26-летний сотрудник межмуниципального отдела МВД «Троицкий» (Новая Москва), который находился не при исполнении служебных обязанностей и был трезв.
Источник издания уточнил, что ДТП произошло на эстакаде при развороте с внешнего кольца на внутреннее. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.
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