В Москве открылись пункты сбора подписей за Путина

В нескольких районах российской столицы сегодня начали работу пункты сбора подписей в поддержку выдвижения президента РФ Владимира Путина кандидатом на предстоящие выборы главы государства, передает ТАСС.

«Точки сбора подписей начали открываться в разных районах Москвы», – пояснил Владислав Марцаленко, возглавляющий московский штаб движения «Волонтеры Победы», которое принимает участие в организации сбора подписей.

Напомним, ранее сегодня стало известно о запуске сбора подписей в пользу Путина в Хабаровске, об этом сообщила местный координатор «Волонтеров Победы» Анастасия Брага.

Кандидат-самовыдвиженец должен представить в Центризбирком нее менее 300 тысяч подписей, причем по 7,5 тысячи из них – из разных субъектов федерации.