Эрдоган заявил о потере силы в отношениях с США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал двусторонние отношения с США «теряющими силу», передает «Газета.Ру».

«США должны извинить нас, но законы наших двусторонних отношений и двусторонние соглашения между нами теряют свою силу», — прокомментировал Эрдоган решение американского суда присяжных по делу о нарушении иранского санкционного режима заместителем генерального директора турецкой компании Halkbank Мехметом ХакасомАтиллой.

Напомним, накануне присяжные в США признали Атиллу виновным в обходе санкций, введенных Штатами против Ирана. «Если это понимание справедливости, то мир обречен», – констатировал президент Турции.