В Минкавказа РФ гарантировали безопасность посетителям «Ведучи»

Первый заместитель министра по делам Северного Кавказа РФ Одес Байсултанов заверил, что безопасность туристов на первом горнолыжном курорте Чеченской республики – «Ведучи» – будет обеспечена по высшему разряду, сделав его «одним из самых безопасных» для отдыхающих. Его официальное открытие состоится 20 января.

Чиновник признал наличие определенных опасений у иностранных граждан, которые подвержены «сложившимся стереотипам» двадцатилетней давности – однако их «уже пора изжить», передает РИА Новости.

«Справедливости ради хочу спросить, какая страна мира сегодня абсолютно безопасна? Но если оценивать именно Чечню, то это один из самых безопасных регионов не только России, но и мира», — утверждает Байсултанов, аргументировав свою позицию тем, что «в Чечне ежедневно находятся тысячи туристов».

По его словам, известны даже такие случаи, когда одна туристическая поездка в ЧР побуждает человека впоследствии перебраться туда жить и работать – настолько привлекательным, безопасным и комфортным« представляется туристам этот регион.

Персонал чеченского горнолыжного курорта прошел профессиональную подготовку на аналогичных объектах СКФО – «Эльбрус» и «Архыз». По словам Байсултанова, к «Ведучи» уже проявили интерес арабские инвесторы.