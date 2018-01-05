Сбор подписей в поддержку Путина стартовал с Хабаровска

В России начали работу первые пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения главы государства Владимира Путина в качестве кандидата на президентские выборы. Сбор подписей, в частности, стартовал в Хабаровске, передает ТАСС со ссылкой на регионального координатора движения «Волонтеры Победы» Анастасию Брага. Она уточнила, что в городе работают два пункта сбора подписей в поддержку Путина, которые будут действовать «в строгом соответствии с законом».

Напомним, закон о выборах обязывает кандидата-самовыдвиженца собрать как минимум 300 тысяч подписей избирателей – не менее 7,5 тысячи из каждого субъекта федерации.

Путин лично подал документы на регистрацию в Центризбирком, который на следующий день зарегистрировал созданную для его поддержки группу избирателей и уполномоченных по финансовым вопросам, а также выдал официальное разрешение открыть в Сбербанке специальный счет, на котором будут аккумулироваться средства для проведения избирательной кампании.