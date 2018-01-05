Более 20 авиарейсов задержаны в Москве из-за снегопада

Из-за сильного снегопада в аэропортах Москвы задержан вылет более 20 авиарейсов, передает «Интерфакс».

«Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково не приостанавливают работу, штатно принимают и отправляют рейсы», — цитирует агентство представителей авиадиспетчерских служб московского авиаузла. По их словам, решение о посадке на засыпанные снегом полосы принимают непосредственно командиры самолетов исходя из возможностей конкретного воздушного судна

В настоящее время активно ведется очистка от снега взлетно-посадочных полос, заверили в авиадиспетчерских. Однако во всех трех столичных аэропортах по громкой связи передается предупреждение о возможной задержке рейсов из-за несвоевременного прибытия самолетов.

«Известия» отмечают, что в утреннем прогнозе погоды от Гидрометцентра снегопад указан не был – там фигурировали 2 градуса выше ноля, небольшие осадки и облачность.