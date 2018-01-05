Ростуризм разрешил продажу путевок в Египет

Российские туроператоры получили официальное разрешение на продажу путевок в Египет с использованием возобновленного регулярного сообщения с Каиром, говорится в сообщении на сайте Ростуризма. Вопрос о восстановлении чартерных авиаперелетов напрямую на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх пока не обсуждается.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым частично отменил действие своего предыдущего указа – от 8 ноября 2015 года, о прекращении регулярного сообщения с Египтом из-за террористического акта, ставшего причиной гибели А321 российско авиакомпании «Когалым-авиа». Теперь сняты ограничения именно для Каира, остальных аэропортов Египта это не касается.

В декабре, когда Путин и министр транспорта РФ Максим Соколов посещали египетскую столицу и проводили переговоры о восстановлении регулярных авиарейсов, звучали предположения о том, что отмену ограничений на чартерные полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут начать обсуждать в апреле. В частности, такую гипотезу высказывали в министерстве гражданской авиации Египта.