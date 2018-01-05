Трамп раскритиковал книгу о своем страхе перед президентством

Американский лидер Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на журналиста Майкла Уолффа и написанную им книгу «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа» (Fire and Fury: Inside the Trump White House), посвященную недавним событиям в администрации президента США.

По оценке Трампа, которую он опубликовал в своем твиттере, книга является фальшивой и лживой, а ее автору закрыт доступ в Белый дом. Президент США утверждает, что Уолфф несколько раз запрашивал разрешение на беседу с ним, но эти встречи не состоялись.

«Я никогда не разговаривал с ним для этой книги, полной лжи, ложных интерпретаций и несуществующих источников», — написал глава Белого дома.

Уолфф в свою очередь заявил, что «Огонь и ярость» представляет относительно объективную картину происходящего в президентской администрации, так как для написания книги использовано более 200 интервью.

Книга появится в продаже сегодня, 5 января, однако выборочные фрагменты были опубликованы заранее – на их основе Трамп, судя по всему, и сделал свои выводы о лживости работы.

В частности, Уолфф пишет, что миллиардер и его команда не ожидали победы на президентских выборах, и Трамп, получив это известие, испугался, а его супруга Мелания плакала – «но не от радости».

В одном из вошедших в «Огонь и ярость» интервью бывший главный стратег Белого дома и главред агентства Breitbart Стивен Бэннон, уволившийся из президентской администрации в конце лета, назвал встречу Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой «предательством» и «непатриотичностью».

Трамп, комментируя заявления Бэннона, заявил, что тот вместе с работой в Белом доме лишился и разума, а его роль в избирательной кампании и после нее не была важной. Президент США обвинил своего бывшего сотрудника в намеренном «сливе» не соответствующих действительности фактов в средства массовой информации ради создания себе имиджа «более влиятельного человека».