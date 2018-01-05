Конституционный суд Молдавии лишил президента права вето

Конституционный суд (КС) Молдавии принял решение по вето, которое президент страны Игорь Додон наложил на принятый парламентом и поддержанный правительством закон о запрете «пропагандистских» иностранных телеканалов – преимущественно российских.

Запрос в Конституционный суд подавал Сергей Сырбу – депутат от Демократической партии Молдовы, составляющей парламентское большинство.

По мнению судей КС, парламент имеет право проигнорировать президентское вето, поскольку Конституция Молдавии позволяет главе государства воспользоваться им лишь единожды – а Додон уже второй раз заблокировал закон о телевещании, передает ТАСС.

«Президент в праве отправлять законы на доработку, но не более одного раза. Отказ президента приравнивается к неспособности исполнять свои обязанности», – прокомментировал решение КС его председатель Тудор Панцыру.

Теперь, по его словам, полномочия молдавского лидера могут быть переданы главе парламента или правительства. Панцыру добавил, что это решение окончательное и не подлежит обжалованию.

Напомним, 4 января Додон также обращался в КС с просьбой проверить «закон о борьбе с пропагандой» на соответствие основному закону страны. Сам президент Молдавии считает, что он «противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека».

Авторы закона, напротив, уверяют, что он призван обеспечить информационную безопасность республики за счет запрета на показ политических, военных и информационно-аналитических телепрограмм по каналам из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия).