Медведев узаконил упрощенный порядок усыновления детей-сирот

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об упрощении подачи заявлений и документов, необходимых для усыновления, опекунства и попечительства над детьми- сиротами. С документом можно ознакомиться на сайте правительства РФ.

В справке к постановлению сказано, что гражданам теперь не надо будет самим собирать некоторые документы. Из списка исключены выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ, подтверждающие право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, копия финансового лицевого счета с места жительства; справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования; копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Все указанные документы органы опеки и попечительства будут запрашивать у соответствующих органов самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.