В Литве Донатаса Баниониса обвинили в сотрудничестве с КГБ

Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы заявил, что звезда советского кино Донатас Банионис (1924-2014) был завербован Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР и поставлял информацию о деятельности литовской эмиграции на Западе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное заявление.

«В документах КГБ содержится информация о том, что агент "Бронос" (Донатас Банионис - прим. ТАСС) был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, прежде всего — в США», — сказано в документе.

Центр утверждает, что Донатас Банионис перед поездками на Запад получал инструкции о том, с кем стоит завязать контакты, чтобы получить интересующую КГБ информацию. В частности, одной из целей были положительные отзывы эмигрантской печати о происходящем в СССР.

Из агентурного списка актер, якобы, был исключен в 1974 году.

В литовских СМИ эту информацию призвали оценивать осторожно, ибо речь идет о книге регистрации агентов, подлинность которой вызывает большие сомнения. Кроме того, высказываются подозрения, что Донатаса Баниониса пытаются очернить в рамках борьбы с «советским оккупационным прошлым».