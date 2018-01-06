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06 января 2018, 14:27
Италия итальянская культура кино музыка

Адриано Челентано исполнилось 80 лет

Итальянский актер, композитор и певец Адриано Челентано 6 января отмечает свое 80-летие. Как сообщает ТАСС, он вряд ли появится в этот день на публике, так как не планировал праздновать юбилей.

Последний раз Челентано появлялся в ток-шоу в 2015 году, но в последние годы он предпочитает жить затворником. В 2012 году он дал большой сольный концерт, но до этого «живых» выступлений не было 18 лет.

Тем не менее, он продолжает работать в студии, последний альбом «Le migliori» был записан в 2016 году и стал платиновым.

В 2018 год выйдет анимационная лента «Адриан». На протяжении 26 серий супергерой Андриан с иконографической внешностью Челентано будет защищать добро.

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