06 января 2018, 10:57
СМИ узнали об аресте восьми китайцев за терроризм
В китайском городе Санья по обвинению в экстремизме и планировании терактов были арестованы восемь человек, сообщает агентство Sina.
Уже известно, что арестованные распространяли в соцсетях видеоролики экстремистского содержания. Их возраст — от 18 лет до 36 лет. Для расследования этого дела полиция организовала специальную рабочую группу.
За подобные преступления в Китае предусмотрено наказание от штрафа, конфискации имущества до смертной казни.
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