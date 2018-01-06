СМИ узнали об аресте восьми китайцев за терроризм

В китайском городе Санья по обвинению в экстремизме и планировании терактов были арестованы восемь человек, сообщает агентство Sina.

Уже известно, что арестованные распространяли в соцсетях видеоролики экстремистского содержания. Их возраст — от 18 лет до 36 лет. Для расследования этого дела полиция организовала специальную рабочую группу.

За подобные преступления в Китае предусмотрено наказание от штрафа, конфискации имущества до смертной казни.