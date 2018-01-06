Патриарх Кирилл призвал на Рождество творить добрые дела

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 6 января во время проповеди на утреннем богослужении призвал верующих почтить праздник Рождества Христова добрыми делами. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы почтить это Божие чудо, дарованное нам в рождении Его единородного сына, мы должны ответить способностью не только понимать, что Он принес людям, но и искренней верой и добрыми делами», — сказал он.

7 января патриарх Кирилл намерен посетить приют для бездомных «Ангар спасения» и раздать подарки, рассказал агентству его пресс-секретарь Александр Волков.

«В день Рождества Христова у патриарха особенно насыщенная программа: он посетит "Ангар спасения", церковный центр помощи бездомным. Здесь он встретится с людьми, которые по самым разным причинам остались без крова», — рассказал отец Александр.

Волков также сообщил, что приют вместе с патриархом посетит министр здравоохранения Вероника Скворцова.