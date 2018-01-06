В Раде рассказали о причинах сохранения украинского гражданства Поклонской

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что миграционная служба Украины (ГМС) не стала лишать экс-прокурора Наталью Поклонскую гражданства так как она якобы не нарушала закон о двойном гражданстве. Об этом он рассказал телеканалу NewsOne.

Парламентарий возмущенно сообщил, что Поклонская не могла стать депутатом Госдумы без российского паспорта, однако в ответ на его запрос ГМС направила официальное письмо, в котором сообщается, что ведомство не имеет документального подтверждения для постановки вопроса об утрате Поклонской украинского гражданства

«У них нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве!» — подчеркнул Лещенко.

В октябре 2017 года Наталья Поклонская заявила, что вышла из украинского гражданства три года назад. По ее словам, приказ президента Украины Виктора Януковича о лишении ее гражданства был подписан в Ростове-на-Дону 21 марта 2014 года.

В начале декабря 2017 года украинские власти сообщили, что собирают доказательства военных преступлений, совершенных Натальей Поклонской.