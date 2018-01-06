В Минобороны РФ назвали полеты Су-30 над Балтикой плановыми

Минобороны РФ сообщило, что 23 ноября и 13 декабря экипажи российских истребителей Су-30СМ совершали плановые учебные полеты над Балтийским морем и не нарушали границ других государств. Об этом рассказали РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций.

«Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — отметили в ведомстве.

В Минобороны заявили, что сближение с самолетами НАТО F-15 было безопасным, после чего российские истребители поменяли курс и удалились.

Заявление было сделано в ответ на опубликованную Пентагоном 5 января видеозапись о сопровождении двух российских военных самолетов, которые якобы не передали коды по требованию авиадиспетчеров.

В воздух с британской базы Лейкнхет были подняты экипажи 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США.