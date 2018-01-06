Постпред США при ООН посулила ответ на «мольбы иранского народа»

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила на заседании Совета безопасности организации, что мировое сообщество будет пристально следить за реакцией иранских властей на демонстрации и акции протеста граждан страны. Об этом сообщает ТАСС.

«В 2009 году мир пассивно стоял в стороне, когда надежды иранского народа сокрушались их правительством. В 2018 году мы не будем молчать. Иранский народ вновь вышел на улицы, он просит то, в чем ни одно правительство не может ему отказать на законных основаниях: их права и свободы», — заявила Хейли.

Она подчеркнула, что мировое сообщество не просто услышит «мольбы иранского народа», но и отреагирует на них.

Никки Хейли раскритиковала власти Ирана за нарушения прав граждан. Она заявила, что из-за вмешательства Исламской Республики в делах других стран региона, за последние 10 лет бюджет среднестатистической семьи сократился на 15%.

«Иранский режим закрывает доступ в интернет, пытаясь помешать участникам акций протеста связываться друг с другом. Они пытаются заглушить голос иранского голоса. Мы не можем позволить этому произойти», — сказала она.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США распыляют энергию Собеза ООН, созывая заседание по ситуации в Иране. Об этом информирует «Интерфакс».

«Вы распыляете энергию Совета вместо того, чтобы направить ее на разрешение острых кризисных ситуаций в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, КНДР, на Африканском континенте. Вы предлагаете заняться вмешательством во внутренние дела государства», — сказал он на заседании СБ ООН по Ирану.

Небензя подчеркнул, что истинной причиной созыва Совбеза является завуалированная попытка использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.