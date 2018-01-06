В Совфеде рассказали об упущенных в 2017 году экономических возможностях

Первый зампред экономического комитета Совфеда Сергей Калашников заявил РИА Новости, что в 2017 году Россия упустила благоприятную для реформ экономическую ситуацию.

«Уходящий 2017 год был достаточно благоприятным для России в экономическом плане по сравнению с 2015-2016 годами. То есть то падение, которое было двумя годами раньше, оно приостановлено. При этом Россия не стала наращивать свои возможности», — посетовал сенатор.

Калашников также раскритиковал исполнение программы импортозамещения и назвал некорректными попытки закрыть потребности российского рынка без стремления повысить качество продуктов. По его словам, эта тенденция привела к тому, что российская продукция стала на международном рынке более дорогой и менее качественной. Это заметно снизило ее конкурентоспособность.

«В целом уходящий год был спокойным, он подарил нам надежду на улучшение экономической ситуации. Но, боюсь, что надежда эта достаточно эфемерная, поскольку реально ничего меняется в плане подходов к решению поставленных задач», — заявил Калашников агентству.