Биатлонистка Кузьмина выиграла гонку преследования для Словакии

Биатлонистка сборной Словакии Анастасия Кузьмина победила в гонке преследования, которая состоялась в немецком Оберхофе в рамках этапа Кубка мира. Об этом сообщает ТАСС.

Она преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 49,5 секунд, сделав два неточных выстрела. Анастасия Кузьмина – россиянка, сестра биатлониста сборной России Антона Шипулина

Второе место завоевала итальянка Доротея Вирер с результатом на одну минуту и 4,4 секунды больше. Она не промахнулась ни разу. Третье место заняла не промахнувшаяся ни разу россиянка Вита Семеренко, но отставшая от Кузьминой на одну минуту 10,2 секунды.

Представительница России Екатерина Юрлова заняла 12 место, уступив соотечественнице одну минуту 41,1 секунду.