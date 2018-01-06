06 января 2018, 14:02
Верховный суд вновь отказал Навальному в допуске к выборам
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов на своей странице в Twitter сообщил, что Верховный суд отклонил апелляцию оппозиционного политика Алексея Навального. ранее он обжаловал решение Центризбиркома, запретившего ему участвовать в выборах.
В удовлетворении апелляционной жалобы отказать. pic.twitter.com/tfK0SwdopJ— Ivan Zhdanov (@IoannZH) 6 января 2018 г.
Иван Жданов сообщил ТАСС, что Навальный намерен идти до конца, и собирается оспорить отказ в регистрации его инициативной группы в Европейском суде.
«Апелляционная инстанция Верховного суда России отклонила нашу жалобу. Таким образом, решение вступило в силу, но мы будем обжаловать его в Европейском суде по правам человека», — сказал Жданов.
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