Верховный суд вновь отказал Навальному в допуске к выборам

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов на своей странице в Twitter сообщил, что Верховный суд отклонил апелляцию оппозиционного политика Алексея Навального. ранее он обжаловал решение Центризбиркома, запретившего ему участвовать в выборах.

В удовлетворении апелляционной жалобы отказать. pic.twitter.com/tfK0SwdopJ — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 6 января 2018 г.

Иван Жданов сообщил ТАСС, что Навальный намерен идти до конца, и собирается оспорить отказ в регистрации его инициативной группы в Европейском суде.

«Апелляционная инстанция Верховного суда России отклонила нашу жалобу. Таким образом, решение вступило в силу, но мы будем обжаловать его в Европейском суде по правам человека», — сказал Жданов.