Началось голосование за выдвижение претендентов на «Оскар»

Члены киноакадемии США начали подачу бюллетеней с именами претендентов на кинонаграду «Оскар», сообщает интернет-издание Gold Derby.

Заявки будут приниматься до 12 января включительно. За право получить кинопремию будут бороться 341 полнометражный художественный фильм.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» к участию допущены 92 страны.

Российский фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева ранее был отобран по конкурсу.

Номинантов во всех категориях объявят 23 января, финальное голосование состоится с 20 по 27 февраля. Имена лауреатов 90-й церемонии вручения «Оскар» станут известны в Лос-Анджелесе 4 марта.