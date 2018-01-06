06 января 2018, 18:14
В Вашингтоне задержали вылеты лайнеров «Аэрофлота»
Российская компания «Аэрофлот» сообщила, что американская компания SwissPort в Вашингтоне отказалась обслуживать рейсы авиаперевозчика из-за экстремальных погодных условий.
«Аэрофлот» также не может сообщить точное время вылета задержанных по метеоусловиям рейсов. Ранее губернатор штата Нью-Йорк объявил о введении режима ЧС из-за транспортного коллапса, вызванного снегопадом.
Компания, обслуживающая рейсы Аэрофлота в аэропорту Вашингтона, отказывается обслуживать рейсы российского авиаперевозчика https://t.co/uoOOtw8nLy— Аэрофлот (@aeroflot) 6 января 2018 г.
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