В Вашингтоне задержали вылеты лайнеров «Аэрофлота»

Российская компания «Аэрофлот» сообщила, что американская компания SwissPort в Вашингтоне отказалась обслуживать рейсы авиаперевозчика из-за экстремальных погодных условий.

«Аэрофлот» также не может сообщить точное время вылета задержанных по метеоусловиям рейсов. Ранее губернатор штата Нью-Йорк объявил о введении режима ЧС из-за транспортного коллапса, вызванного снегопадом.