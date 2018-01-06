06 января 2018, 18:41
СМИ сообщили о раненой в ходе перестрелке в Петербурге женщине
Вечером 6 января на Проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге произошла стрельба. Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел около дома № 109. Неизвестные мужчины в ходе конфликта устроили стрельбу и ранили мимо проходившую женщину. Она госпитализирована.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают скрывшихся на автомобилях Mercedes и BMW преступников.
Telegram- канал «Караульный» сообщает, что в потасовке участвовали не менее 10 человек. Очевидцы рассказали о четырех хлопках.
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