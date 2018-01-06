В первый день чемпионата Европы конькобежцы РФ завоевали четыре медали

В Коломне в стартовый день чемпионата Европы российские конькобежцы получили золотую, две серебряных и одну бронзовую медали. Об этом пишет «Дождь».

Ангелина Голикова и Павел Кулижников на дистанции завоевали серебро и бронзу соответственно. На дистанции 1500 метров Денис Юсков получил золото, а Екатерина Шихова завоевала серебро.

Соревнования в Коломне посетил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«Международный союз конькобежцев на высочайшем уровне оценил организацию чемпионата Европы, качество льда и количество болельщиков на трибунах. Что еще надо на чемпионате Европы? Никаких проблем с приездом спортсменов не было и никаких сомнений тоже», — завил он.

В ноябре 2017 года международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову за нарушение антидопинговых правил.

В начале декабря прошлого года стало известно, что российские спортсмены подали в Международный спортивный суд (CAS) 22 иска о допуске к южнокорейской Олимпиаде.