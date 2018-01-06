19 января будет опубликована новая военная стратегия США

Министр обороны США Джеймс Мэттис на брифинге в Пентагоне заявил, что 19 января американская администрация опубликует национальную военную стратегию. Об этом пишет ТАСС.

По словам Мэттиса, «относительно объемную» часть документа засекретят. Обнародована будет более краткая незасекреченная версия, в которой администрация изложит основы стратегии.

В 2015 году администрация экс-президента США Барака Обамы упомянула Россию, Иран, Китай и КНДР в предыдущей военной стратегии как основные угрозы нацбезопасности.

В декабре Белый дом опубликовал фрагменты новой стратегии национальной безопасности США, в которых Россия и Китай названы странами-ревизионистами и соперниками США без возможности превращения в лояльных партнеров.