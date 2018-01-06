В Москве проверяют Домодедово и вокзалы из-за сообщений о минировании

Столичные экстренные службы приступили к проверке площади трех вокзалов и аэропорта Домодедово. Об этом рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

«Приняты усиленные меры безопасности: увеличено число патрулей внутри терминала, жестче проводится контроль на входных группах и при проходе в "стерильную" зону. Аэропорт решено не эвакуировать»,— сообщил собеседник агентства.

После анонимных звонков о минировании на место выехали взрывотехники и специалисты соответствующих служб.