06 января 2018, 18:27
В Москве проверяют Домодедово и вокзалы из-за сообщений о минировании
Столичные экстренные службы приступили к проверке площади трех вокзалов и аэропорта Домодедово. Об этом рассказал «Интерфаксу» информированный источник.
«Приняты усиленные меры безопасности: увеличено число патрулей внутри терминала, жестче проводится контроль на входных группах и при проходе в "стерильную" зону. Аэропорт решено не эвакуировать»,— сообщил собеседник агентства.
После анонимных звонков о минировании на место выехали взрывотехники и специалисты соответствующих служб.
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