В ДТП в Нижнем Новгороде погибли пять человек

На трассе Нижний Новгород — Саратов в Починковском районе при столкновении бензовоза и автомобиля ВАЗ-2114 погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Нижегородской области.

«ДТП произошло в Починковском районе. Около 08:00 мск бензовоз [совершил столкновение] с ВАЗ-2114. В "Ладе" — пять погибших», — сказано в сообщении. Собеседник агентства уточнил, что жертвами ДТП стали водитель и пассажиры легкового автомобиля.

Нижегородская МЧС сообщила, что на место происшествия выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.