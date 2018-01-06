Великобритания отказалась вводить безвизовый режим с Украиной

Посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф сообщила, что ее страна не видит возможностей для облегчения визового режима с Украиной. Об этом она сообщила «Новой газете».

По ее мнению, это невозможно из-за отсутствия гарантий защиты этого процесса украинской стороной.

Джудит Гоф также отметила, что обсуждать этот вопрос тем более невозможно после того, как паспорт Украины получил гражданин другого государства, стрелявший в Адама Осмаева и Амину Акуеву.

«Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан», — подчеркнула Гоф.

Посол Великобритании также отметила усиление давления на антикоррупционные органы, которое может негативно отразиться на репутации Украины. Джудит Гоф сообщила, что представители крупных британских компаний, представленных в стране, отмечают, что развитие бизнеса тормозят коррупция, множество регуляций и высокие налоговые ставки.