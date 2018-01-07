Экс-президент Ирана арестован за поддержку протестов

Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада арестовали по делу о поддержке и подстрекательстве к уличным протестам в стране. Об этом сообщает издание The Times of Israel, ссылаясь на арабскую газету «Аль-Кудс аль-Араби».

Как сообщают источники в Тегеране, 28 декабря Ахмадинежад, посетив город Бушер, заявил, что «некоторые из нынешних лидеров государства живут обособленно от проблем простых людей и ничего не знают о реалиях общества». Экс-лидер Ирана также обвинил нынешнее правительство в бесхозяйственности и плохом управлении страной.

После ареста Ахмадинежада его отправили под домашний арест.