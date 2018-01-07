Национальное общество кинокритиков США назвало лучший фильм 2017 года

Национальное общество кинокритиков США по итогам 2017 года назвало лучший фильм. Критики выбрали картину «Леди Бёрд» режиссера Греты Гервиг. Об этом сообщает AP.

Кроме того, Гервиг получила приз как лучший режиссер и за лучший сценарий.

Актриса Салли Хокинс признана лучшей за роль в «Форме воды». Лучшим актером назван сыгравший в фильме «Прочь» Дэниел Калуя.

Лучшими актерами второго плана стали Лори Меткалф («Леди бёрд») и Уиллем Дефо («Проект "Флорида"»).

Фильм «Бегущий по лезвию 2049» награжден за лучшую операторскую работу.

Отметим, что премия Национального общества кинокритиков США является одной из самых престижных кинонаград. Нередко номинации на эту премию совпадают с номинациями на «Оскар».