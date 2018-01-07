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07 января 2018, 18:30
патриарх Кирилл технологии финансовый рынок

Патриарх рассказал об угрозе цифровых технологий для человека

патриарх Кирилл
патриарх Кирилл
Патриархия РПЦ

Патриарх Кирилл посчитал отказ от наличных и переход к оплате банковскими картами шагом к ограничению свободы человека. Об этом сообщает РИА Новости.

«Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу. У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?» – заявил Кирилл.

По его словам, в «одной из европейских стран» людям, желающим получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик о жизни страны, где «в красках» представлена тема ЛГБТ, и в итоге гражданство получают только те, кто подтверждают, что их устраивает все как на видео. Кирилл пояснил, что доступ к финансам может быть ограничен подобными условиями.

Однако глава РПЦ считает. что внедрение цифровых технологий обеспечит «большую эффективность процесса принятия решений».

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