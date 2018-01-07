07 января 2018, 13:55
При землетрясении в Иране пострадали десятки человек
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Во время него пострадали более 50 человек. Об этом сообщает иранское информагентство IRNA.
Подземные толчки зафиксированы в городе Сере-Поле-Захаб в провинции Керманшах вечером 6 января на глубине 8 км.
«Спасатели мгновенно направились на место происшествия», – заявил директор местной экстренной службы Реза Махмудиан.
Информации о погибших нет.
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