При землетрясении в Иране пострадали десятки человек

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Во время него пострадали более 50 человек. Об этом сообщает иранское информагентство IRNA.

Подземные толчки зафиксированы в городе Сере-Поле-Захаб в провинции Керманшах вечером 6 января на глубине 8 км.

«Спасатели мгновенно направились на место происшествия», – заявил директор местной экстренной службы Реза Махмудиан.

Информации о погибших нет.