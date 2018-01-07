В иранских начальных школах запретили преподавать английский

Власти Ирана запретили преподавание английского в начальной школе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника минобразования республики Мехди Навид-Адхама.

Чиновник отметил, что высший руководитель страны Али Хосейни Хаменеи назвал раннее начало изучения английского путем к западной «культурной экспансии».

«Преподавание английского в правительственных и неправительственных начальных школах по официальному расписанию нарушает законы и нормативы», – отметил Мехди Навид-Адхам.