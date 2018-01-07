Умер покоривший Луну астронавт Джон Янг

Побывавший на Луне американский астронавт Джон Янг умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает ABC News.

Астронавт летал к поверхности Луны дважды.

Янг был во второй тройке астронавтов, вышедших на орбиту вокруг Луны. Он стал вторым человеком из трех, слетавших к Луне дважды, однако первым из двух, кто при втором полете успешно высадился на Луну.

Кроме того, Джон Янг стал одним из трех людей, водившим по поверхности Луны специальный автомобиль.