07 января 2018, 11:05
Глава КНДР призвал создать условия для объединения двух Корей
Лидер КНДР Ким Чен Ын выпустил обращение, в котором призвал Северную и Южную Корею наладить отношения и создать условия для дальнейшего объединения. Обращение опубликовало северокорейское агентство ЦТАК.
По словам Ким Чен Ына, странам не стоит постоянно оглядываться на свое прошлое.
«Улучшение отношений Севера и Юга — это отличная возможность объединиться всем жителям Корейского полуострова», — заметил он.
Лидер КНДР считает, что в настоящее время нужно «создать атмосферу для национального примирения и объединения».
Наконец, Ким Чен Ын призвал разрешить кризис совместными усилиями, но без привлечения посредников.
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