Глава КНДР призвал создать условия для объединения двух Корей

Лидер КНДР Ким Чен Ын выпустил обращение, в котором призвал Северную и Южную Корею наладить отношения и создать условия для дальнейшего объединения. Обращение опубликовало северокорейское агентство ЦТАК.

По словам Ким Чен Ына, странам не стоит постоянно оглядываться на свое прошлое.

«Улучшение отношений Севера и Юга — это отличная возможность объединиться всем жителям Корейского полуострова», — заметил он.

Лидер КНДР считает, что в настоящее время нужно «создать атмосферу для национального примирения и объединения».

Наконец, Ким Чен Ын призвал разрешить кризис совместными усилиями, но без привлечения посредников.