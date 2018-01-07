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07 января 2018, 00:59
Мемория

Мемория. Нина Сазонова

Нина Сазонова в фильме "Простая история", 1960
Нина Сазонова в фильме "Простая история", 1960
Киностудия им. М. Горького

7 января 1917 года родилась Нина Сазонова, актриса

Личное дело

Нина Афанасьевна Сазонова (1917—2004) родилась в селе Константиново Владимирской губернии (ныне – в Московской области). Была самой младшей в большой семье Афанасия Михайловича и Матрёны Семёновны Сазоновых — у Нины было еще два брата и две сестры. Семья была музыкальной - отец играл на гитаре, мать на скрипке, братья — на баяне, часто устраивались семейные представления-концерты. Сама Нина с детства очень любила петь.

В 1920-е годы семья Сазоновых переехала в город Кимры на Волге, поселились в коммунальной квартире на улице Троицкой. Первая учительница Нины отметила актерские способности девочки и старалась их развить, привлекая ее к постановкам школьных спектаклей.

«Сидим мы за партами, выводим буковки. И только начинаем уставать, отвлекаться, как слышим голос Анны Михайловны: "Давайте-ка споём". Достанет гитару, присядет на парту и скажет: "Петь будем тихонечко". Мы перепели с ней все русские песни и романсы! Переиграли все сказки и всех зверушек», - вспоминала Сазонова.

По вечерам Нина вместе с сестрой Татьяной ходила в  драмкружок «Красный обувщик» при обувной фабрике «Красная звезда». Руководитель кружка Д. П. Быченков, отметив ее незаурядные способности, занимался с ней для совершенствования актёрского мастерства.

Увидев в одной из московских газет объявление о донаборе в студию при Центральном театре Красной армии, Быченков предложил Сазоновой попробовать свои силы при поступлении туда. Шестнадцатилетняя Нина, несмотря на возражения матери, поехала в Москву. Она прошла конкурс, несмотря на огромную конкуренцию в сотню желающих, и была принята. Наставником Сазоновой стал Алексей Дмитриевич Попов.

Дебютировала Сазонова в 1939 году в спектакле «Учитель» Сергея Герасимова в роли Маньки Лагутиной. По другим сведениям, ее первой ролью стала роль Маши в водевиле «Лев Гурыч Синичкин». Потом была Таня в «Бессмертном» Арбузова.

В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, по воспоминаниям Сазоновой, когда в  театре шла очередная репетиция Попов отправил артистов на Белорусский вокзал, где проходили проводы мобилизованных людей на фронт. На импровизированной сцене под аккомпанемент баяна они дали  небольшой концерт. Через некоторое время с бригадой театра Нина отправилась на фронт. Выступала в воинских частях, в госпиталях, на передовой.

Летом 1942 года концертная бригада театра Красной Армии попала в окружение под Харьковом. Сазонова и полковник РККА из бригады спрятались от немцев в стоге сена. Солдаты прочёсывали территорию, проверяя стога вилами. Они обнаружили и забрали офицера, но Нину не нашли. Ее приютили жители ближайшей деревни, дали соответствующую одежду и помогли добраться до своих. Сазонова была подобрана советскими разведчиками, вместе с ними пересекла линию фронта. После возвращения актриса стала объектом внимания сотрудников органов госбезопасности, была подвергута допросам. Утверждается, что это сильно повлияло на ее психическое здоровье и ей даже в какой-то момент был поставлен диагноз «шизофрения».

После окончания войны Сазонова продолжила работать в театре Советской Армии. Недолгое время состояла в браке с директором художественной галереи Александром Борисовым, с которым познакомилась на фронте. От Борисова она родила своего единственного ребенка – сына Михаила.

В 1958 году режиссер Александр Довженко, заметивший  яркую театральную актрису, предложил ей сыграть роль солдатской матери Степаниды, потерявшей на фронте семерых сыновей, «У вас глаза матери, ваши глаза скажут зрителю все», - выразил уверенность режиссер. После выхода в прокат фильма «Поэма о море» Нину Сазонову узнала и полюбила вся страна.

По признаниям Сазоновой, она любила гастролировать. В 1970-е годы актриса объездила  с концертами многие города СССР и даже другие страны. «Пока приглашают, грех отказываться, да и силы есть. А что до шефских концертов — то как можно отказаться приехать и встретиться с солдатами, рабочими. Я ведь блатную публику не люблю», — говорила она.

В марте 1977 года Нине Сазоновой было присвоено звание народной артистки СССР.

В конце 1980-х годов у актрисы начались проблемы со здоровьем, но несмотря на болезни, она не оставила сцену.

В 1987 году в Большом зале Центрального театра Советской Армии состоялся юбилейный вечер Сазоновой. Ей было преподнесено множество подарков из разных уголков страны, в том числе эксклюзивный букет, составленный сотрудниками Ботанического сада АН СССР. Была оглашена поздравительная телеграмма от строителей Саяно-Шушенской ГЭС, в которой те  благодарили Сазонову за выступления и приглашали на предстоящее открытие электростанции.

В новогоднюю ночь на 1 января 2002 года после самоубийства сына актриса в тяжёлом состоянии была доставлена в реанимацию госпиталя Министерства обороны Российской Федерации.

В последние годы жизни Нина Афанасьевна перенесла два инсульта, ей был поставлен диагноз «деменция». После выписки из больницы у Сазоновой появилась опекунша — медсестра Лариса Свиренко, назвавшаяся ее двоюродной племянницей. Одинокая актриса переоформила на Свиренко свою 80-метровую квартиру на Селезнёвской улице по договору ренты с пожизненным содержанием. Уже в марте 2002 года Нина Сазонова оказалась в больнице в Новозагарье, получившей известность как «дома престарелых».

Внук Сазоновой Евгений попытался увезти бабушку на Кипр, но из-за противопоказаний врачей не смог этого сделать. По словам Евгения, Свиренко не допускала общения Сазоновой с ним. Через некоторое время, как утверждается,  из квартиры Сазоновой начали пропадать ценные вещи, в частности, исчез орден Ленина, которым актриса была награждена в 1987 году.

В конце сентября 2003 года Лариса Свиренко сняла квартиру на окраине Москвы, где поселилась вместе с Сазоновой. По ее словам – чтобы оградить ее от родственников. Посетивший Сазонову в конце ноября 2003 года корреспондент «Известий» писал, что она «ухожена, сыта, находится под медицинским наблюдением».

24 февраля 2004 года состояние здоровья Нины Сазоновой резко ухудшилось, она была доставлена в 56-ю больницу Москвы, где и скончалась в ночь с 29 февраля на 1 марта 2004 года от острой сердечной недостаточности.

 

 
Нина Сазонова
Фотооткрытка, 1970-е

Чем знаменита

 

Нина Сазонова — одна из ярких актрис прошлого века. Ей удалось воплотить образ целого поколения русских женщин и матерей, на чью долю выпало множество  испытаний — война, разруха, тяжкий труд. Особенно же она запомнилась зрителям в  роли матерей, жен, вдов. Даже в титрах фильмов, в которых играла Нина Сазонова, ее роль обычно указывалась так: «тетя», «мать». Василий Шукшин называл ее «воплощением русского материнства» и с удовольствием снимал как в драматических, так и комедийных ролях.

Актрисе прекрасно удавались роли простых женщин из народа. По рассказам современников, после премьеры фильма «Живёт такой парень», в котором Сазонова  сыграла роль тётки Анисьи, снявшему эту картину Шукшину пришло письмо от зрителя: «Товарищ режиссёр, кто играет эту тётку Анисью? Если наша деревенская баба, объясните, как её научили играть. А ежели артистка, так что же она у вас такая деревенская?»

После выхода картины «День за днём», в котором Нина Афанасьевна сыграла роль тёти Паши, в Москву из разных концов СССР приходили для нее тысячи писем, причём на некоторых было указано всего лишь: «Москва. Тёте Паше». Утверждается, что даже такие письма доходили до Сазоновой.

Огромной популярностью пользовались исполняемые актрисой в кинофильмах песни: «Стою на полустаночке», «Ромашки спрятались», «Старый забытый вальсок». Певица Людмила Зыкина признавалась, что никогда бы не рискнула исполнить репертуар Нины Сазоновой, потому что в ее песнях звучит сама русская душа.

 

О чем надо знать

Личная жизнь у Нины Сазоновой не сложилась. Первой и, возможно, единственной любовью актрисы стал режиссер Беляевский, в 33 года умерший от рака. Затем она недолго была замужем за Анатолием Борисовым, директором художественной галереи, от которого родила сына Мишу. Всю свою нерастраченную любовь она перенесла на сына. В отношенх с ним она была страшной собственницей,  не хотела делиться этой любовью, стремилась, чтобы сын принадлежал только ей одной. Актриса Людмила Касаткина рассказывала: «Почему она не выходила замуж? Ей предлагали довольно интересные мужчины. И Холодилин — замечательный актёр, и Вешняков, но она отказывала, потому что так любила сына. Может быть, даже слишком».

В 16 лет Михаил привел в дом молодую жену Наталью. Сазонова была против, игнорировала невестку. Вскоре у пары родился сын Женя. Через какое-то время Михаил развелся и остался жить с матерью. Он начал пить, пристрастился к игре в карты. В итоге потерял работу и влез в долги, которые оплачивала мать.

Когда Михаил стал поколачивать мать, коллеги, замечавшие у неё синяки, уговаривали актрису разъехаться с сыном. Но без него она просто не могла существовать, каждую минуту думая о том, что с ним происходит.

В последние годы жизни Сазонова была полностью изолирована сыном от внешнего мира, он не подпускал мать к телефону, не впускал гостей в квартиру. Исключение было сделано им в канун встречи нового 2002 года: Михаил впустил в дом представителей театра, пришедших поздравить актрису.

В новогоднюю ночь с 31 декабря 2001 года на 1 января 2002 года Михаил в пьяном состоянии избил мать до потери сознания. Утром,  обнаружив тело матери на полу, он  покончил с собой.

 

Прямая речь

Партнер Нины Сазоновой по фильму «Наш дом» Анатолий Папанов об актерском мастерстве Нины Сазоновой: «Кажется, что она и не играет вовсе, такова сила перевоплощения».

Из выступления актрисы Ангелина Степанова на 70-летнем юбилее Нины Сазоновой: «Нина Афанасьевна, если бы ты знала, как я тебе завидую. И знаешь почему? Вот меня все называют Ангелина Иосифовна, а тебя просто — тётя Клава, тётя Паша. Ты не просто народная актриса, а всенародная. И любовь к тебе тоже всенародная».

 

6 фактов о Нине Сазоновой

  • Самой первой в жизни Сазоновой ролью стала сыгранная в школьной постановке роль Колобка. «Эта замечательная роль досталась мне по праву: была я сбитая, юркая, ловкая девчонка», - вспоминала актриса
  • В студии при Центральном театре Красной армии и позднее в театре Сазонову  ласково называли Ниночкой кимрской. 
  • Во время войны театральная бригада, в которой была Сазонова, пробиралась через лес из расположения одной части к другой. Актриса в какой-то момент случайно  наступила на мину. Сопровождавший артистов военный скомандовал: «Стой, не шевелись». Он сказал Нине: «Если хочешь остаться в живых, не двигайся с места. Нам идти ещё минут пятнадцать. Я отведу бригаду и с сапёром вернусь». Актриса простояла на мине до прихода помощи около часа.
  • У Сазоновой был очень маленький размер ноги. Она носила обувь 34-35 размера. 
  • Сазонова сыграла более чем в тридцати фильмах и была удостоена званий заслуженной и народной артистки СССР, награждена орденами Ленина, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени и медалью «За Победу над Германией». 
  • Нина Сазонова похоронена на Ваганьковском кладбище (участок № 25), затраты по погребению взял на себя Театр Российской армии.

 

Материалы о Нине Сазоновой:

Женщина из народа. Нина Сазонова

Ниночка кимрская

Трагедия Нины Сазоновой

 

Статья о Нине Сазоновой в Википедии

Личное дело

Нина Афанасьевна Сазонова (1917—2004) родилась в селе Константиново Владимирской губернии (ныне – в Московской области). Была самой младшей в большой семье Афанасия Михайловича и Матрёны Семёновны Сазоновых — у Нины было еще два бюрата и две сестры. Семья была музыкальной - отец играл на гитаре, мать на скрипке, братья — на баяне, часто устраивались семейные представления-концерты. Сама Нина с детства очень любила петь.

В 1920-е годы семья Сазоновых переехала в город Кимры на Волге, поселились в коммунальной квартире на улице Троицкой. Первая учительница Нины отметила актерские способности девочки и старалась их развить, привлекая ее к постановкам школьных спектаклей.

«Сидим мы за партами, выводим буковки. И только начинаем уставать, отвлекаться, как слышим голос Анны Михайловны: "Давайте-ка споём". Достанет гитару, присядет на парту и скажет: "Петь будем тихонечко". Мы перепели с ней все русские песни и романсы! Переиграли все сказки и всех зверушек», - вспоминала Сазонова.

По вечерам Нина вместе с сестрой Татьяной ходила в  драмкружок «Красный обувщик» при обувной фабрике «Красная звезда». Руководитель кружка Д. П. Быченков, отметив ее незаурядные способности, занимался с ней для совершенствования актёрского мастерства.

Увидев в одной из московских газет объявление о донаборе в студию при Центральном театре Красной армии, Быченков предложил Сазоновой попробовать свои силы при поступлении туда. Шестнадцатилетняя Нина, несмотря на возражения матери, поехала в Москву. Она прошла конкурс, несмотря на огромную конкуренцию в сотню желающих, и была принята. Наставником Сазоновой стал Алексей Дмитриевич Попов.

Дебютировала Сазонова в 1939 году в спектакле «Учитель» Сергея Герасимова в роли Маньки Лагутиной. По другим сведениям, ее первой ролью стала роль Маши в водевиле «Лев Гурыч Синичкин». Потом была Таня в «Бессмертном» Арбузова.

В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, по воспоминаниям Сазоновой, когда в  театре шла очередная репетиция Попов отправил артистов на Белорусский вокзал, где проходили проводы мобилизованных людей на фронт. На импровизированной сцене под аккомпанемент баяна они дали  небольшой концерт. Через некоторое время с бригадой театра Нина отправилась на фронт. Выступала в воинских частях, в госпиталях, на передовой.

Летом 1942 года концертная бригада театра Красной Армии попала в окружение под Харьковом. Сазонова и полковник РККА из бригады спрятались от немцев в стоге сена. Солдаты прочёсывали территорию, проверяя стога вилами. Они обнаружили и забрали офицера, но Нину не нашли. Ее приютили жители ближайшей деревни, дали соответствующую одежду и помогли добраться до своих. Сазонова была подобрана советскими разведчиками, вместе с ними пересекла линию фронта. После возвращения актриса стала объектом внимания сотрудников органов госбезопасности, была подвергута допросам. Утверждается, что это сильно повлияло на ее психическое здоровье и ей даже в какой-то момент был поставлен диагноз «шизофрения».

После окончания войны Сазонова продолжила работать в театре Советской Армии. Недолгое время состояла в браке с директором художественной галереи Александром Борисовым, с которым познакомилась на фронте. От Борисова она родила своего единственного ребенка – сына Михаила.

В 1958 году режиссер Александр Довженко, заметивший  яркую театральную актрису, предложил ей сыграть роль солдатской матери Степаниды, потерявшей на фронте семерых сыновей, «У вас глаза матери, ваши глаза скажут зрителю все», - выразил уверенность режиссер. После выхода в прокат фильма «Поэма о море» Нину Сазонову узнала и полюбила вся страна.

По признаниям Сазоновой, она любила гастролировать. В 1970-е годы актриса объездила  с концертами многие города СССР и даже другие страны. «Пока приглашают, грех отказываться, да и силы есть. А что до шефских концертов — то как можно отказаться приехать и встретиться с солдатами, рабочими. Я ведь блатную публику не люблю», — говорила она.

В марте 1977 года Нине Сазоновой было присвоено звание народной артистки СССР.

В конце 1980-х годов у актрисы начались проблемы со здоровьем, но несмотря на болезни, она не оставила сцену.

В 1987 году в Большом зале Центрального театра Советской Армии состоялся юбилейный вечер Сазоновой. Ей было преподнесено множество подарков из разных уголков страны, в том числе эксклюзивный букет, составленный сотрудниками Ботанического сада АН СССР. Была оглашена поздравительная телеграмма от строителей Саяно-Шушенской ГЭС, в которой те  благодарили Сазонову за выступления и приглашали на предстоящее открытие электростанции.

В новогоднюю ночь на 1 января 2002 года после самоубийства сына актриса в тяжёлом состоянии была доставлена в реанимацию госпиталя Министерства обороны Российской Федерации.

После выписки из больницы у Сазоновой появилась опекунша — медсестра Лариса Свиренко, назвавшаяся ее двоюродной племянницей. Одинокая актриса переоформила на Свиренко свою 80-метровую квартиру на Селезнёвской улице по договору ренты с пожизненным содержанием. Уже в марте 2002 года Нина Сазонова оказалась в больнице в Новозагарье, получившей известность как «дома престарелых».

Внук Сазоновой Евгений попытался увезти бабушку на Кипр, но из-за противопоказаний врачей не смог этого сделать. По словам Евгения, Свиренко не допускала общения Сазоновой с ним. Через некоторое время, как утверждается,  из квартиры Сазоновой начали пропадать ценные вещи, в частности, исчез орден Ленина, которым актриса была награждена в 1987 году.

В последние годы жизни Нина Афанасьевна перенесла два инсульта, ей был поставлен диагноз «деменция». В конце сентября 2003 года Лариса Свиренко сняла квартиру на окраине Москвы, где поселилась вместе с Сазоновой. По ее словам – чтобы оградить ее от родственников. Посетивший Сазонову в конце ноября 2003 года корреспондент «Известий» писал, что она «ухожена, сыта, находится под медицинским наблюдением».

24 февраля 2004 года состояние здоровья Нины Сазоновой резко ухудшилось, она была доставлена в 56-ю больницу Москвы, где и скончалась в ночь с 29 февраля на 1 марта 2004 года от острой сердечной недостаточности.

 

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