07 января 2018, 16:05
В Киеве призвали расценить советский период как «оккупацию»
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Киеву необходимо признать «оккупацией» советский период. Его слова приводит «Обозреватель».
По словам Вятровича, нужно предпринять «политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 17—21 годов до современного государства».
«Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — отметил он.
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