07 января 2018, 17:09
Жертвой взрыва в Стокгольме стал один человек
После взрыва, прогремевшего возле станции метро Ворбю в Стокгольме, скончался один человек. Об этом сообщает Aftonbladet.
Как уточнил представитель местной полиции, речь идет 60-летнем мужчине, который поднял ручную гранату, после чего и произошел взрыв.
Кроме того, при взрыве получила ранения лица и телесные повреждения женщина 45 лет.
Полиция не рассматривает данный инцидент как теракт. При этом сама станция метро и прилегающая территория остаются закрытыми.
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