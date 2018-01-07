Жертвой взрыва в Стокгольме стал один человек

После взрыва, прогремевшего возле станции метро Ворбю в Стокгольме, скончался один человек. Об этом сообщает Aftonbladet.

Как уточнил представитель местной полиции, речь идет 60-летнем мужчине, который поднял ручную гранату, после чего и произошел взрыв.

Кроме того, при взрыве получила ранения лица и телесные повреждения женщина 45 лет.

Полиция не рассматривает данный инцидент как теракт. При этом сама станция метро и прилегающая территория остаются закрытыми.