ЕС потребовал с России деньги за эмбарго на ввоз свинины

Евросоюз решил взыскать с России 1,39 млрд евро в год в связи с введенным страной ограничением на импорт свинины. Об этом пишет Politico.

По данным издания, данное требование ЕС Всемирная торговая организация направила в арбитражный суд.

По информации источников, ход делу дало именно требование властей ЕС к ВТО о компенсации.

Теперь суд должен решить, является ли иск справедливым. Если ответ будет положительным, то арбитраж определит возможность применения данной меры к России.

Отметим, что ВТО в 2016 году ВТО постановила, что Россия ввела незаконный запрет на импорт свинины из Евросоюза.