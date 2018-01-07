07 января 2018, 10:27
ЕС потребовал с России деньги за эмбарго на ввоз свинины
Евросоюз решил взыскать с России 1,39 млрд евро в год в связи с введенным страной ограничением на импорт свинины. Об этом пишет Politico.
По данным издания, данное требование ЕС Всемирная торговая организация направила в арбитражный суд.
По информации источников, ход делу дало именно требование властей ЕС к ВТО о компенсации.
Теперь суд должен решить, является ли иск справедливым. Если ответ будет положительным, то арбитраж определит возможность применения данной меры к России.
Отметим, что ВТО в 2016 году ВТО постановила, что Россия ввела незаконный запрет на импорт свинины из Евросоюза.
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