07 января 2018, 10:47
Путин поздравил россиян с Рождеством
Президент Владимир Путин поздравил православных и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям. Объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа», — заявил президент.
Путин пожелал россиянам здоровья, успехов и благополучия.
Сам российский лидер встретил праздник в петербургской церкви.
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