Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент Владимир Путин поздравил православных и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям. Объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа», — заявил президент.

Путин пожелал россиянам здоровья, успехов и благополучия.

Сам российский лидер встретил праздник в петербургской церкви.