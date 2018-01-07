Правозащитники рассказали об отбитой атаке на базу Хмеймим

Российским военным удалось пресечь нападение боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает ВВС со ссылкой на правозащитную организацию Syrian Observatory for Human Rights.

По их данным, 6 января авиабазу попытались атаковать и обстрелять с помощью беспилотников со стороны сирийских исламистов. Они заявили, что дроны были быстро уничтожены, а само нападение - отбито. Организация не сообщила об ущербе, нанесенном российской стороне.

Пока Минобороны не комментировало данный инцидент.