Самолет США провел разведку вблизи Крыма

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk провел разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Беспилотник покинул авиабазу Сигонелла на Сицилии и пролетел с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Он вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и полетел на восток над Днепропетровской областью.

Во время полета беспилотник несколько раз подлетал на близкое расстояние к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

На обратном пути он пролетел приблизительно в 100 км к северу от границ Крыма.