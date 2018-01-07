07 января 2018, 12:00
Конькобежец Румянцев взял серебро ЧЕ на дистанции 5000 м
Российский конькобежец Александр Румянцев стал обладателем серебряной медали на дистанции 5000 м на чемпионате Европы. Об этом сообщает ТАСС.
Россиянин пришел к финишу через 6 минут 18,13 секунды.
Золото досталось итальянцу Николе Тумолеро (6.16,85), а бронза - представитель Голландии Марселю Боскеру (6.20,45).
Отметим, что Румянцев пожизненно отстранен МОК от участия в Олимпийских играх после допингового скандала на Играх-2014. Во время ОИ в Сочи россиянин занял 11-е место на дистанции 5000 метров и принимал участие в командной гонке.
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